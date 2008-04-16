فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران وارد خواهم کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"جان مک کین" در گفتگو با شبکه MSNBC اذعان کرد که متقاعد کردن مردم آمریکا برای جنگ با ایران امری دشوار است.

وی افزود:" به نظر من ما می توانیم با کشورها بر اساس ارزشها و اصول رفتار کنیم؛اینکه آنها را را عزیز بداریم و فشار زیاد دیپلماتیک، تجاری و مالی را اعمال کنیم."

مک کین در اعتراف به هزینه های بسیار زیاد ماجراجویی نظامی علیه ایران و دشوار بودن آن گفت : برای اقدام نظامی علیه ایران با توجه به شکست آمریکا در پیدا کردن سلاحهای کشتار جمعی در عراق ارائه حتی استدلالهای متقاعد کننده تری امری ضروری است.

وی با اشاره به " جرج بوش" رئیس جمهوری کشورش که حمله به عراق را با ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق توجیه کرده بود، گفت:" شکاف کوچکی در اعتبار ( آمریکا) وجود دارد."

این در حالی بود که "هیلاری کلینتون " نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته اعلام کرد که در صورت پیروزی در این انتخابات،گفتگوهای محدود با دولت ایران را مد نظر خواهد داشت. پیش از وی، سناتور باراک اوباما دیگر نامزد دموکرات انتخابات آمریکا خواستار گفتگو با کشورمان شده است؛ امروز نیز رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در اظهاراتی که نشان دهنده اعتراف وی به ناکارامدی سیاستهای خصمانه این کشور در برابر جمهوری اسلامی ایران است، خواستار باز شدن کانالی برای گفتگو با کشورمان شد.