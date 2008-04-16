آغاز مسابقات ورزشی آمادگی جسمانی آموزشکده سما منطقه 3 کشور

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مسئول برگزاری این مسابقات، صبح امروز در آیین گشایش مسابقات ورزشی آمادگی جسمانی آموزشکده سما منطقه 3 کشور اظهار داشت: در این مسابقات 56 ورزشکار از هفت آموزشکده های سما شهرهای آمل، بابل، قائمشهر، نور، چالوس، رشت و لاهیجان حضور دارند.

سید زمان دریا باری افزود: در این مسابقات ورزشکاران در چهار رده سنی در ماده های بارفیکس، دراز و نشست، دوی 450 و 540 متر به مدت یک روز با هم رقابت می کنند.

به گفته وی این نخستین دوره برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی آموزشکده های سما منطقه سه کشور است.

مسئول برگزاری مسابقات سطح کمی و کیفی این مسابقات را با حضور ورزشکاران صاحب نام مطلوب خواند.

دریاباری یادآور شد: نفرات برتر این مسابقات به مسابقات ورزشی آمادگی جسمانی آموزشکده های سما کشور اعزام خواهند شد.

این مسابقات عصر امروز با معرفی نفرات برتر و تیمهای برگزیده در آمل به کار خود پایان می دهد.