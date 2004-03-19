آمريكا براي ايران ضرب الاجل تعيين كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آمريكايي " نيويورك تايمز" در شماره امروز خود به نقل از مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي آورده است ، دولت آمريكا تصميم گرفته تا ژوئن آتي به ايران مهلت دهد ، تمام جزييات فعاليت هاي هسته اي مخفيانه خود را آشكار سازد.

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين گفت : "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا و معاونانش به ما اطلاع دادند كه تا پايان مهلت تعيين شده درانتظار باقي خواهند ماند تا ايران تمام جزييات درباره فعاليت هسته اي مخفيانه خود را فاش كند اما بوش توضيح نداده است كه دولتش قصد دارد در صورتي كه ايران تمام فعاليتهاي هسته اي خود را فاش نكند چه اقدامي انجام خواهد داد.

نيويورك تايمز افزود : اين اظهارات البرادعي پس ازديدار45 دقيقه اي وي با رئيس جمهوري آمريكا و" كاندوليزارايس" مشاورامنيت ملي اين كشورعنوان شده است. وي اظهارداشت: احساس مي كنم دولت آمريكا همواره براي حل بحران هسته اي ايران به مذاكره مستقيم با تهران مي انديشد. شايان ذكر است سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان ديروز هرگونه ارسال‎ پيام‎ ايران‎ به‎‎ آمريكا را به وسيلـه البرادعي‎ خبرسازي‎ و نادرست‎ خواند .