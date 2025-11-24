بازارچه خیریه بانوان دیپلماتیک؛ فرصتی برای پیوند فرهنگی ایران و مالزی

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: بازارچه خیریه انجمن بانوان دیپلماتیک سهشنبه گذشته درهای خود را به روی بازدیدکنندگان گشود و مجموعهای رنگارنگ از صنایعدستی را به نمایش گذاشت. در این رویداد، زنان کشورهای مختلف در کنار هنرمندان ایرانی فعالیت کردند و فضایی مملو از خلاقیت و تبادل فرهنگی ایجاد کردند.
بازدیدکنندگان علاوه بر صنایعدستی سنتی ایرانی، شاهد آثار متنوع بینالمللی نیز بودند که نشاندهنده روحیه همکاری و مشارکت در این بازارچه است. بسیاری از سفارتخانهها نیز محصولات فرهنگی کشور خود را ارائه کردند و این رویداد را به فضایی مشترک برای خلاقیت، سخاوت و تقدیر متقابل فرهنگی تبدیل کردند. هدف این بازارچه فراتر از به نمایش گذاشتن هنر است. تمامی درآمد حاصل از این رویداد به امور خیریه اختصاص مییابد، از جمله حمایت از خانوادههای نیازمند، بیمارستانها و سایر سازمانها و افراد واجد شرایط.
در میان بازدیدکنندگان، «خیری عمر» سفیر مالزی در تهران حضور داشت و از غرفهها بازدید کرد. خبرنگار مهر با وی گفتگویی انجام داد که آن را مطالعه میکنید:
چند بار در سالهای گذشته از این نمایشگاه بازدید کردهاید و امسال چه نظری در مورد این رویداد دارید؟
اگر درست به یاد داشته باشم، فکر میکنم این دومین باری است که شرکت میکنم و معتقدم این رویداد نهتنها برای جامعه دیپلماتیک تهران، بلکه برای همه کسانی که وقت دارند و میتوانند بازدید کنند، فرصت خوبی است. اینجا فرصتی عالی است برای گشتوگذار، کشف و لذت بردن از کالاها و محصولات کشورهای مختلف دنیا.
از میان کشورهای حاضر، غرفهای بود که بیشتر توجه شما را جلب کند؟
فکر میکنم بیانصافی باشد اگر بخواهم غرفه یک کشور را بهعنوان «بهترین» نام ببرم. همه شرکتکنندگان کار فوقالعادهای برای نمایش آنچه کشورشان ارائه میدهد، انجام دادهاند.
چنین رویدادهایی، جامعه جهانی را به هم نزدیک میکند و این موضوع بهویژه در زمانی که بسیاری از درگیریها در جهان وجود دارد، بسیار مهم است. در چنین مواقعی، به رویدادهایی از این دست نیاز داریم تا همه را گردهم بیاوریم و بتوانیم فرهنگها و تخصصهای یکدیگر را تجربه کنیم.
سطح همکاری فرهنگی فعلی میان ایران و مالزی را چگونه ارزیابی میکنید؟
فکر میکنم در زمینه همکاریهای فرهنگی عملکرد بسیار خوبی داریم. در همین راستا، سفارت مالزی برنامه دارد تا پایان سال چندین رویداد برگزار کند. در واقع، همین آخر هفته، برنامهای با اجرای ارکستر با آهنگهای مالزیایی و همچنین نمایش عروسکی سایهای خواهیم داشت. این نسخه مالزیایی نمایش عروسکی سایهای ما به نام «وایانگ کولیت» است. البته امیدواریم دوستان ایرانی نیز بیایند و از این اجراها لذت ببرند. از طریق این نوع اجراها، میتوانیم یکدیگر را بهتر درک کنیم و دیدن چنین اتفاقاتی در تهران بسیار دلگرمکننده است.
