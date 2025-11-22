توضیحات دستگاه انتظامی در مورد تیراندازی مقابل فرمانداری آبدانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد احمدی اعلام کرد: در پی درگیری دو طایفه به دلیل اختلاف ملکی و حضور آنها در مقابل درب دادگستری، مأموران انتظامی برای برقراری نظم و امنیت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: یکی از افراد درگیر با استفاده از سلاح به سمت نفرات طایفه مقابل تیراندازی، که منجر به زخمی شدن احدی از کارکنان انتظامی حاضر در محل شد.

سرهنگ احمدی ادامه داد: مأموران انتظامی سریعاً قبل از مسلح کردن دوباره سلاح، ضارب اصلی به همراه دو همدستش دستگیر و سلاح بکار رفته کشف و ضبط شده و مأمور مصدوم نیز جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان بابیان اینکه حال عمومی مأمور مجروح رضایت بخش است، گفت: ضارب به همراه همدستانش پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.