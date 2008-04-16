آخرین "پیرمرد" والت دیسنی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد جانستن در بیش از چهار دهه همکاری با دیسنی در تولید فیلمهای انیمیشن مطرح مانند "میکی ماوس"، "فانتازیا"، "بامبی"، "سیندرلا"، "آلیس در سرزمین عجایب"، "پیتر پن"، "بانو و ولگرد"، "زیبای خفته"، "101 سگ خالدار"، "شمشیر در سنگ"، "کتاب جنگل" و "رابین هود" مشارکت داشت.
گروه موسوم به "9 پیرمرد"
او 31 اکتبر 1912 در پائولو آلتو کالیفرنیا به دنیا آمد و بعدها به موسسه هنر شونار در لس آنجلس رفت. جانستن در 1935 آخرین سال تحصیل را در دانشگاه استنفورد میگذراند که والت دیسنی از او خواست در قبال هفتهای 17 دلار به استودیو تازه تاسیس وی بپیوندد. او و دوست هم دانشگاهیاش فرانک تامس به دیسنی رفتند و هر دو در ساخت انیمیشن "سفید برفی و هفت کوتوله" 1937 همکاری داشتند.
جانستن در"سفید برفی" به عنوان دستیار انیماتور و در دو فیلم "فانتازیا" و "بامبی" به عنوان ناظر انیمیشن حضور داشت. او همیشه به کار خود در "بامبی" و صحنههای کلاسیک آن افتخار میکرد، بخصوص صحنه بسیار تاثیر مرگ مادر بامبی به دست یک شکارچی که سالهاست تماشاگران پیر و جوان را به گریه میاندازد.
جانستن از 1946 با فیلم "ترانه جنوب" به عنوان کارگردان انیمیشن به همکاری خود با دیسنی ادامه داد و عملا در تمام مراحل تولید نظارت داشت. او در 1978 بعد از به پایان رساندن فیلم "روباه و سگ شکاری"، پس از 43 سال کار در دیسنی بازنشسته شد.
جانستن دوران بازنشستگی خود را با نوشتن، مشاوره و حضور در کنفرانسها گذراند. او در سال 2005 اولین انیماتوری شد که نشان ملی هنر آمریکا را دریافت کرد. ضمن اینکه جانستن و تامس در 1995 مضمون فیلم مستند "فرانک و الی" شدند.
جان لسهتر سازنده دو فیلم "داستان اسباببازی" و مسئول بخش امور خلاقانه والت دیسنی و پیکسار انیمیشن استودیوز که خود از بانیان ساخت فیلمهای انیمیشن رایانهای است، از جانستن و تامس به عنوان معلم خود یاد کرد. او در بیانیهای گفت: "جانستن به من یاد داد همیشه حواسم به آنچه در ذهن یک شخصیت است، باشد و ما در پیکسار و دیسنی همواره این نکته را در نظر داریم."
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