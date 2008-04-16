چین و روسیه؛ واسطه های قدرت ایران/ابهام در نتیجه بخش بودن نشست شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر ، شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی نوشت : در خلال دور دیگر دیپلماسی بحران برای برنامه هسته ای ایران ، به نظر می رسد که چین و روسیه محکم ترین کارتهای خود را در دست دارند. ایران این کشورغنی از انرژی برای کمک مالی و سیاسی به آنها رجوع کرده است.

"گرگ برونو" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: از سوی دیگر، مذاکره کنندگان آمریکا و اتحادیه اروپا به حمایت چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریمهای محکم تر بین المللی یا حداقل قول اینکه آن را وتو نخواهند کرد، نیاز دارد.

در ادامه این مطلب آمده است : در ماه مارس ایران خواستار عضویت کامل در سازمان همکاریهای شانگهای شد ؛ این سازمان امنیتی که چین و روسیه ریاست آن را بر عهده دارند. "پیوتر گونچاروف" مفسر سیاسی خبرگزاری ریانووستی روسیه بر این باور است که ایران دلایل اقتصادی کافی برای ورود به این سازمان را دارد. به عقیده وی، مسئله واقعی این است که آیا چین و روسیه می خواهند در مسئله هسته ای به گذشته نگاهی داشته باشند.

نویسنده تصریح کرده است : چین دومین کشور بزرگ وارد کننده نفت خام ایران و مسکو نیز دارای روابط نظامی با تهران است که سوخت هسته ای را هم به این کشور می فروشد. دیدار "پولادیمیر پوتین" ریاست جمهوری روسیه از ایران در اکتبر سال 2007 ضربه ای به تلاشهای مورد حمایت آمریکا برای انزوای ایران تلقی شد.

تا سال 2009 روابط ایران با وزنه های منطقه ای هر چه بیشتر تقویت خواهد شد

به عقیده برونو، اینکه نشست شانگهای با حضور روسیه، چین ، آمریکا و قدرتهای اتحادیه اروپا به تغییر پایداری منجر شود، جای تردید دارد. چین و روسیه خواستار مشوقهایی هستند که ایران را تشویق می کند تا از فعالیتهای غنی سازی خود دست بردارد، اما آمریکا و متحدان غربیش رویکرد مبنی بر تحریمها را ترجیح می دهند.

به گزارش مهر، در بخش دیگری از این مطلب آمده است : شورای امنیت در ماه مارس دور سوم تحریمها علیه ایران را تصویب کرد. اما منتقدان که این اقدام را بسیار نرم می دانند امیدی به اقدامهای قاطعانه تر در نشست هفته جاری در چین ندارند. "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا اعلام کرد که انتظار تغییرات قابل توجهی را ندارد.

رابطه بین تهران و پکن در حال شکوفا شدن است و تحریمهای تحت حمایت آمریکا، اساسا تهران را به آغوش آسیا کشانده است

نویسنده با بیان این ادعا که نشانه هایی مبنی بر نرم شدن موضع مسکو و پکن در برابر فشارهای آمریکا دیده می شود، افزوده است : در خلال این افزایش دیپلماسی، ایران در حال تقویت موضع هسته ای خود است.



در پایان این مطلب آمده است: مسئله سیاست طولانی مدت آمریکا در قبال ایران فراتر از نتیجه نشست شانگهای است. برخی تحلیلگران بر این باورند که اشتباهات بزرگ دیپلماتیک دولت بوش موضوع هسته ای ایران را در برابر رئیس جمهور آینده آمریکا قرار داده است. اما تا سال 2009 روابط ایران با وزنه های منطقه ای هرچه بیشتر تقویت خواهد شد. برخی هم می گویند که رابطه بین تهران و پکن در حال شکوفا شدن است و تحریمهای تحت حمایت آمریکا، اساسا تهران را به آغوش آسیا کشانده است. تحلیلگران دیگری هم این نظر را درباره روسیه دارند.پ