برداشت ارزن در لرستان

خرم‌آباد - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از برداشت محصول ارزن در شهرستان رومشکان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی‌پور امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از آغاز برداشت ارزن در مزرعه ۴۰۰ هکتاری منطقه «پولادکش» شهرستان رومشکان خبر داد و اظهار داشت: برداشت این محصول نتیجه تلفیق تلاش کشاورزان، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از روش‌های نوین زراعی است.

وی با قدردانی از تلاش‌های «عزیزی» کشاورز نمونه منطقه، افزود: قرارگرفتن مزرعه در حاشیه رودخانه «سیمره»، شرایطی مناسب برای کشت ارزن ایجاد کرده است. این محصول به دلیل تحمل بالا به خشکی، نیاز آبی کم و دوره رشد کوتاه، یکی از بهترین گزینه‌ها برای مدیریت منابع آبی و افزایش تاب‌آوری کشاورزی استان به شمار می‌رود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین با اشاره به استفاده از تجهیزات مکانیزه در برداشت محصول، تصریح کرد: هم‌زمان با برداشت، فرایند خشک‌سازی ارزن با دستگاه خشک‌کن تهیه‌شده توسط کشاورز انجام می‌گیرد که این اقدام موجب کاهش ضایعات، بهبود کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری می‌شود.

محمدی‌پور، گفت: کشت ارزن انتخابی هوشمندانه در راستای کشاورزی نوین و پایدار است. در مزرعه ۴۰۰ هکتاری کشاورز نمونه رومشکان از مرحله کشت بذر تا برداشت محصول، شاهد به‌کارگیری دانش، تجربه و نوآوری بوده‌ایم و این موفقیت حاصل همراهی و تلاش مجموعه‌ای از عوامل در عرصه تولید است.

وی توسعه کشت‌های کم‌آب‌تر مانند ارزن را یکی از اولویت‌های مهم بخش زراعت استان دانست و بر ادامه حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های فنی برای گسترش این الگوهای موفق تأکید کرد.

