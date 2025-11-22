برداشت ارزن در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی‌پور امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از آغاز برداشت ارزن در مزرعه ۴۰۰ هکتاری منطقه «پولادکش» شهرستان رومشکان خبر داد و اظهار داشت: برداشت این محصول نتیجه تلفیق تلاش کشاورزان، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از روش‌های نوین زراعی است.

وی با قدردانی از تلاش‌های «عزیزی» کشاورز نمونه منطقه، افزود: قرارگرفتن مزرعه در حاشیه رودخانه «سیمره»، شرایطی مناسب برای کشت ارزن ایجاد کرده است. این محصول به دلیل تحمل بالا به خشکی، نیاز آبی کم و دوره رشد کوتاه، یکی از بهترین گزینه‌ها برای مدیریت منابع آبی و افزایش تاب‌آوری کشاورزی استان به شمار می‌رود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین با اشاره به استفاده از تجهیزات مکانیزه در برداشت محصول، تصریح کرد: هم‌زمان با برداشت، فرایند خشک‌سازی ارزن با دستگاه خشک‌کن تهیه‌شده توسط کشاورز انجام می‌گیرد که این اقدام موجب کاهش ضایعات، بهبود کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری می‌شود.

محمدی‌پور، گفت: کشت ارزن انتخابی هوشمندانه در راستای کشاورزی نوین و پایدار است. در مزرعه ۴۰۰ هکتاری کشاورز نمونه رومشکان از مرحله کشت بذر تا برداشت محصول، شاهد به‌کارگیری دانش، تجربه و نوآوری بوده‌ایم و این موفقیت حاصل همراهی و تلاش مجموعه‌ای از عوامل در عرصه تولید است.

وی توسعه کشت‌های کم‌آب‌تر مانند ارزن را یکی از اولویت‌های مهم بخش زراعت استان دانست و بر ادامه حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های فنی برای گسترش این الگوهای موفق تأکید کرد.