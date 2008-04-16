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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۲۹

22 هزار نفر در ایلام متقاضی طرح مسکن مهر هستند

22 هزار نفر در ایلام متقاضی طرح مسکن مهر هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان ایلام گفت: 22 هزار نفر در این استان متقاضی طرح مسکن مهر هستند.

منوچهر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این افراد متقاضی شامل قشرهای مختلف در استان ایلام اعم از کارکنان دولت، کارگری و مشاغل آزاد هستند که کار نامنویسی آنها به پایان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال رسیدگی به وضعیت این افراد هستیم و بعد از شناسایی افراد واجد شرایط، متقاضیان در قالب تعاونیهای مسکن مهر ساماندهی می شوند.

تیموری با اشاره به اینکه این طرح یکی از طرحهای با ارزش در جهت مسکن دار شدن اقشار آسیب پذیر جامعه است، یادآور شد: تمام تمهیدات لازم برای تسهیل ساخت و ساز این مسکن ها در استان ایلام اندیشیده شده است.

کد مطلب 666471

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