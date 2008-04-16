  1. استانها
۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۳۲

چهار میلیارد ریال صدقه در ایلام جمع آوری شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان ایلام گفت: در سال گذشته چهار میلیارد و 700 میلیون ریال صدقه در این استان جمع آوری شده است.

امین فرزام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان صدقه از بیش از 55 هزار خانوار ایلام دارای صندوق های صدقه، 1100 صندوق بزرگ در معابر و خیابانها و 650 صندوق موجود در ادارات استان ایلام جمع آوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 55 هزار خانوار استان ایلام داری صندوق صدقات هستند که این نشان از اعتماد مردم خیر نسبت به این نهاد است.

فرزام با اشاره به اینکه میزان متوسط صدقهای جمع آوری شده در سال گذشته افزایش چشمگیری نسبت به سالهای قبل داشته است بیان داشت: متوسط جمع آوری صدقه در بین خانوارهای استان ایلام 82 هزار ریال بوده است.

107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) هستند.

