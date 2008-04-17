رویکرد دولت در سفر اخیر به خراسان رضوی رویکردی بین المللی بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری در محل استانداری افزود: رئیس جمهور و هیئت همراه با توجه به کفایت های مدیران و قابلیت های استان نگاهی فرا ملی به استان داشته و افق بلندی را متصور بودند.

وی با عنوان اینکه رئیس جمهور، خود را در مقابل محروم ترین افراد مسوول می داند، اظهار داشت: دولت موضوع پاسخگویی را رویکردی غالب و در تمام برنامه های خود لحاظ کرده که از آن جمله می توان به بررسی 288 هزار نامه تا کنون اشاره کرد.

وی اظهار داشت: از این میزان نامه 163 هزار نامه پردازش شده و به دستگاههای مربوطه ارجاع شده و رسیدگی به 159 هزار درخواست و 5781 شکایت ازدستگاههادر دستور کار قرار گرفت.

محمدی زاده در ادامه مدیران را به یافتن راه هایی که به پاسخ منتهی می شود تشویق کرد و تاکید کرد: رسیدگی مدیران و مسوولان استان به مطالبات با رویکرد مثبت باشدو در کوتاهترین زمان و تا آخرین نامه پاسخ داده شود و اولین سطح پاسخگویی باید در سطح شهرستانها باشد.

وی با اشاره به مصوبات سفر اخیر هیئت دولت افزود: در جلسه هیات دولت در مشهد 256 مصوبه تصویب شد و در 71 بند، 480 میلیارد تومان تعهدات ملی و استانی ایجا شد که حوزه بهداشت با 59/8 صدم درصد بالاترین مصوبات را به خود اختصاص داد.

وی بیشترین توفیق را در بخش ورود تسهیلات به استان دانست و خاطر نشان کرد: تسهیلات اختصاص داده شده به موضوع کار آفرین، زندانیان در بند،‌ توانمند سازی زنان سر پرست خانوار، کاهش اشتغال و مشکلات اجتماعی، بی سابقه است.

محمدی زاده اظهار داشت: توجه به طرحهای زیر ساختی از جمله بسته شدن پروتکل توسعه در حوزه حمل و نقل ریلی استان، آغاز عملیات اجرایی قطار هوایی شهر مشهد، توجه به حوزه کشاورزی به خصوص زیرساختهای منابع آب، تصمیم گیری در خصوص خطوط انتقال گاز به استان از مسیر تهران و عسلویه و توجه به حوزه های گردشگری، آموزشی و آموزش های عالی، مرمت مساجد و اتباع متبرکه و فعالیت های دینی و قرآنی،‌ تربیت بدنی و صنعت بی نظیر است.

وی از رضایت هیئت دولت از برنامه های ارائه شده استان خراسان رضوی خبر داد و تصریح کرد: مصوباتی که خراسان رضوی در هیئت دولت داشت از پختگی و بلوغ کارشناسی برخوردار بود به طوری که تعیین هدف هر برنامه به عنوان شاخصه اصلی برنامه های پیشنهادی استان مورد توجه قرار گرفت.

محمدی زاده در پایان مدیران را به تجهیز خود و سازمان های مربوطه جهت عملی کردن تعهدات و عملیاتی کردن مصوبات فرا خواند و تاکید کرد: اعتبارات عمرانی، بین فصول و برنامه ها توزیع شده است و در خصوص اعتبارات جاری نیز رویکرد دولت، رویکرد سیاست های انقباضی و کاهش بودجه های جاری است.