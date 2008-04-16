ارتش نماد اقتدار و حماسه آفرینی در راه دفاع از دین و میهن است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این اطلاعیه با تجلیل و تکریم از شهدا، جانبازان و آزادگان مقاوم و سلحشور ارتش آمده است : خون مطهر شهیدان نامجو، فکوری، صیاد شیرازی، کشوری، اردستانی، بابایی، شیرودی و هزاران شهید گلگون کفن ارتش جمهوری اسلامی ایران اسناد زنده، دفاع از دین، شرف و عزت ملت بزرگ ایران است.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه با اشاره به آمادگی دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دفاع جانانه از حریم میهن اسلامی تحت لوای فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تاکید شده است : آمادگی، روحیه حماسی، وحدت عملی و نظری فرماندهان وکارکنان شجاع ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت دفاع بنیان مرصوصی را ایجاد کرده است که هیچ قدرتی جرات و جسارت تعرض به این آب و خاک را به خود نمی دهد.

در پایان اطلاعیه با گرامیداشت یاد وخاطره امام شهیدان که با نفس مسیحایی وحمایت های همه جانبه خود روح و جان تازه ای به کالبد ارتش قهرمان دمید آمده است : یگانهای ویژه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شرکت در رژه ارتش جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر همگام با غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران با آرمان های امام (ره) و وصی شایسته اش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در راه دفاع از میهن عزیز و دستاوردهای گرانسنگ انقلاب اسلامی تجدید میثاق می کنند.