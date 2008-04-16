اختیار تام هیئت مدیره استقلال به فیروز کریمی / مسئولیت فنی با سرمربی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت مدیره باشگاه استقلال روز سه شنبه برگزار شد و اعضا به اتفاق از فیروز کریمی، سرمربی تیم فوتبال این باشگاه حمایت کردند.

هاشم ساعدی سخنگوی باشگاه استقلال در خصوص نشست امروز هیئت مدیره این باشگاه در این مورد به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز چند موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا پیرامون مسائل مالی بحث شد و اعضا به اتفاق تاکید کردند که تدابیری برای حل مشکلات مالی اندیشه شود تا بتوانیم پیش از پایان فصل نسبت به پرداخت پیش قرارداد و حقوق بازیکنان و مربیان تیم فوتبال استقلال اقدام کنیم.

وی ادامه داد: دومین بحث جلسه امروز در خصوص بررسی نتایج تیم فوتبال استقلال در هفته های اخیر بود. اینکه چه تدابیری اندیشیده شود تا تیم در بازی های آتی مسابقات لیگ برتر و جام حذفی به موفقیت دست یابد. در این باره اعضا نقطه نظرات خود را مطرح کردند تا مدیریت باشگاه نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کند.

سخنگوی باشگاه استقلال همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه امروز آقای فتح الله زاده به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال پیشنهاد کرد برای موفقیت تیم در بازی های جام حذفی و دستیابی به جایگاهی مناسب در جدول رده بندی لیگ برتر تصمیم گیری در خصوص مسائل فنی بر عهده فیروز کریمی گذاشته شد.

وی با تاکید براینکه سرمربی تیم فوتبال استقلال با نظر مدیرعامل باشگاه از این پس برای اداره تیم اختیار تام خواهد داشت، افزود: کریمی می تواند در خصوص ریز مسائل فنی، انتخاب دستیاران و ... با نظر خود اقدام کنند. موردی که در جلسه امروز با درخواست مدیرعامل باشگاه مورد تایید و حمایت اعضا هیئت مدیره قرار گرفت.

ساعدی اظهار داشت : هیئت مدیره همچنین حمایت خود را از فیروز کریمی اعلام و تاکید کرد تیم استقلال هر نیتجه ای که تا پایان فصل کسب کند فیروز کریمی به عنوان سرمربی تیم به مسئولیت خود ادامه خواهد داد، البته از سوی اعضا هئیت مدیره باشگاه همچنین ادامه همکاری با کریمی برای فصل آینده منوط به موفقیت و قهرمانی تیم استقلال در یکی از جام های حذفی یا مسابقات لیگ برتر شد.