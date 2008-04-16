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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

ادامه رایزنی های کروکر و پتریوس با مقامهای عربستان درباره عراق

ادامه رایزنی های کروکر و پتریوس با مقامهای عربستان درباره عراق

سفیر آمریکا و فرمانده نظامیان این کشور در عراق در ادامه رایزنی های خود در عربستان، در دیدار با پادشاه و وزیر دفاع این کشور درباره عراق بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، اوضاع کنونی عراق مهمترین موضوع محوری این دیدار بود.

عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن و مایکل جوولر کاردار سفارت آمریکا در ریاض نیز در این دیدار حضور داشتند.

لازم به ذکر است رایان کروکر و دیوید پتریوس شب گذشته همچنین با نایف بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان دیدار و درباره تحولات منطقه ای و بین المللی با وی رایزنی کردند.

این دو مقام آمریکایی همچنین با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان هم دیدار کردند.

به گزارش مهر، رایان کروکر چند روز پیش از سفر به ریاض خواستار بازگشایی سفارتخانه های کشورهای عربی در بغداد شده بود.

وی همچنین اعلام کرده بود که بنا به دستور جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تلاش برای قانع کردن عربستان سعودی به حمایت بیشتر از عراق، به ریاض سفر خواهد کرد.

کد مطلب 666500

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