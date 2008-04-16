ادامه رایزنی های کروکر و پتریوس با مقامهای عربستان درباره عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، اوضاع کنونی عراق مهمترین موضوع محوری این دیدار بود.

عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن و مایکل جوولر کاردار سفارت آمریکا در ریاض نیز در این دیدار حضور داشتند.

لازم به ذکر است رایان کروکر و دیوید پتریوس شب گذشته همچنین با نایف بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان دیدار و درباره تحولات منطقه ای و بین المللی با وی رایزنی کردند.



این دو مقام آمریکایی همچنین با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان هم دیدار کردند.

به گزارش مهر، رایان کروکر چند روز پیش از سفر به ریاض خواستار بازگشایی سفارتخانه های کشورهای عربی در بغداد شده بود.

وی همچنین اعلام کرده بود که بنا به دستور جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تلاش برای قانع کردن عربستان سعودی به حمایت بیشتر از عراق، به ریاض سفر خواهد کرد.