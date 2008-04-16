زمان پخش مجموعه "روزگار قریب" تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "روزگار قریب" به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی کیانوش عیاری تهیه شده و روابط عمومی شبکه سه دلیل تغییر زمان پخش آن را زمان 60 دقیقه‌ای این مجموعه ذکر کرد که منجر به تداخل پخش مجموعه با مجموعه شبکه دو می‌شود.

به همین دلیل طبق قانون صدا و سیما که مجموعه‌های نمایشی شبکه‌ها نباید تداخل داشته باشند، پخش "روزگار قریب" به شنبه‌ها موکول شد. همچنین پخش مجموعه تلویزیونی "سایه‌ای در تاریکی" که اولین قسمت آن روز شنبه 24 فروردین از شبکه سه روی آنتن رفت به روزهای دوشنبه موکول شد.

"روزگار قریب" داستان زندگی دکتر محمد قریب بنیانگذار پزشکی نوین کودکان در ایران را روایت می‌کند. مهدی و ناصر هاشمی، رضا کیانیان، مهران رجبی، رضا بابک، رضا فیاضی، مهدی صبایی، آفرین عبیسی، مریم کاویانی و بهاره افشار در مجموعه "روزگار قریب" بازی کرده‌اند.

مجموعه تلویزیونی "سایه‌ای در تاریکی" به کارگردانی سیدابراهیم جوادخانی و تهیه‌کنندگی ودود آقامحمدیان به سفارش صدا و سیما مرکز اردبیل تهیه شده و به مشکلاتی مثل تاثیر مواد مخدر و قرص اکس در فروپاشی خانواده‌ها می‌پردازد که جامعه در حال حاضر گریبانگیر آن است.

مجید مشیری، شهرام عبدلی، افسانه ناصری، بهار ارجمند، ناصر رهنماآذر، بهرام پوردنیا، شهنام شهابی، فرشید سلامت و امیرکاوه آهنجان بازیگران مجموعه "سایه‌ای در تاریکی" هستند.