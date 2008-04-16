محسن کوهکن نماینده لنجان و کارپرداز فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگاران مهر و فارس در توضیح به دلیل تشکیل نشدن جلسه علنی امروز اظهار داشت : تعدادی از نمایندگان در اجلاس بین المجالس در آفریقای جنوبی هستند که حضور آنان در این اجلاس اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: حدود 40 نفر از نمایندگان نیز از آنجا که به مرحله دوم انتخابات راه یافته اند مرخصی گرفته اند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یادآور شد : با وجود تعدادی که ماموریت بودند و تعدادی که مرخصی گرفته اند هیئت رئیسه برآورد کرده بود که باید جلسه به حد نصاب برسد اما یک تعداد از همکاران کم لطفی کردند و تصمیم گرفته شد اسامی آنان که در مرخصی و ماموریت نیستند به رسانه ها داده شود تا مردم بدانند آنها مقصر هستند که جلسه به حد نصاب نرسید و تشکیل نشد.

وی خاطر نشان کرد : جلسه امروز نیازمند به 6-7 نماینده بود تا به حد نصاب لازم برسد وتشکیل شود.

کوهکن تصریح کرد: رئیس مجلس از نمایندگان حاضر در جلسه امروز تشکر و تاکید کرد که اسامی غایبان غیر مواجه به رسانه ها اعلام خواهد شد.