پاول از حمله آمريكا به عراق دفاع كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري "الجزيره" ،" كالين پاول" وزير امور خارجه آمريكا دركنفرانس مطبوعاتي مشترك با "پل برمر"حاكم آمريكايي عراق گفت: حمله به عراق به دليل تشديد اعمال تروريستي درجهان نبود.

وي ازنيروهاي ائتلاف مستقر درعراق خواست علي رغم تصميم اسپانيا براي خروج نيروهاي اين كشورازعراق، دراين كشور باقي بمانند.

وزيرامورخارجه آمريكا از واگذاري برخي مسئوليت ها به نيروهاي امنيتي عراق در آينده اي نزديك خبر داد و درهمان حال گفت : اگر چه نيروهاي آمريكايي مستقردرعراق با مشكلات و دشواريهاي زيادي مواجه خواهند شد اما همچنان به پيگرد و دستگيري مبارزان و جنگجويان ادامه مي دهند.

درهمين حال" پل برمر"حاكم آمريكايي عراق ، روزهاي سخت و دشواري را براي عراق پيش بيني كرد و گفت: اين كشورروزهاي سختي را در پيش روي دارد ؛ بويژه پيش ازانتقال قدرت به عراقيها درژوئن آتي اوضاع وخيم و بحراني تر خواهد شد.

وي گفت: تروريستها همچنان به فعاليتهاي خود درعراق ادامه مي دهند و شايد در روزهاي آينده حملات تروريستي خود را تشديد كنند. همزمان با سالگرد تهاجم آمريكا به عراق،" جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا قول داده كه دست از سر مردم عراق بردارد.

وي سرنگوني حكومت ديكتاتوري صدام رئيس جمهورسابق عراق را نقطه اي عطف در تحول خاورميانه و گامي بزرگ درجهت آزادي بشريت تلقي كرد.

اين اظهارات درحالي مطرح شد كه مردم عراق دراعتراض به حمله آمريكا به عراق تظاهرات كردند و خواستار خروج نيروهاي اشغالگر از كشورشان شدند.