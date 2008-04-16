450 پرونده تخلفات اقتصادی در سمنان رسیدگی شد

محمد اقوامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این پرونده های تخلفات اقتصادی مربوط به نیمه اسفند سال گذشته تا نیمه فرودین امسال بوده است.

وی با بیان اینکه 482 فقره پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، درمان و دارو و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است، بیان داشت: از این تعداد 451 فقره پرونده رسیدگی و برای متخلفان اقتصادی حکم صادر شد.

اقوامی افزود: بیش از یک میلیارد و 811 میلیون ریال برای متخلفان این پرونده ها جریمه صادر شده است که گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، خرید کالا بر خلاف ضوابط و عرضه کالا خارج از شبکه از عمده تخلفات این متخلفان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه 23 فقره پرونده از تعداد پرونده های مربوط به قاچاق سوخت خارج از شبکه بوده است، یادآور شد: برای این متخلفان 20 میلیون و 336 هزار ریال جریمه صادر شد.

وی همچنین از تشکیل 34 فقره پرونده در خصوص مصالح ساختمانی سیمان، آجر و شن و ماسه خبر داد و اظهار داشت: 191 میلیون و 221 هزار ریال برای این متخلفان جریمه صادر شده است.

محمد اقوامی از رشد چهار برابری کشفیات و رسیدگی به پرونده های متخلفان اقتصادی در ایام نوروز امسال نسبت به مدت سال گذشته خبر داد.