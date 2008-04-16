کشت گلخانه ای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفت

بهروزغیبی در گفتگو با مهر گفت: رویکرد توسعه کشت گلخانه ها در سالجاری به عنوان مکانیزمی برای مقابله با خشکسالی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است، زیرا در شرایط کم آبی، گلخانه ها بالاترین میزان تولید را در کشور خواهند داشت.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به بروز خشکسالی دراکثر استانهای کشور، بیان کرد: جایگزینی کشت محصولات گلخانه ای نسبت به کشت در فضای آزاد سیاستی است که امسال به منظور جلوگیری از کمبود تولیدات کشاورزی براثربروز خشکسالی از سوی وزارت جهاد کشاورزی دنبال می شود.

وی عنوان کرد: اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی درسال87، افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است؛ لذا توسعه کشت گلخانه ای برای تحقق این سیاست مهم عملیاتی خواهد شد.

غیبی اظهارداشت: در کشت گلخانه ای به ازای هرمترمکعب آب حدود 18 کیلوگرم محصول تولید می شود که این میزان 20 برابر تولید در فضای بازاست.

به گزارش مهر، ایجاد 183 مجتمع گلخانه ای با سطح مفید 5 هزار و 400 هکتار و ظرفیت اشتغال 57 هزار نفر در سطح کشوراز سال گذشته از سوی وزارت جهاد کشاوری در دست بررسی قرارگرفته که به تدریج راه اندازی خواهند شد.