کشورهای اسلامی خواستار اقدام قانونی علیه فیلم "فتنه" شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان کشورهای پاکستان، عربستان و اندونزی و سایر کشورهای اسلامی عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند: هلند باید قانونی را برای مقابله با اهانت دینی تصویب کند.

مسعود خان نماینده پاکستان در این شورا گفت: ما به دولت هلند توصیه می‌کنیم که علیه فیلمساز فیلم "فتنه" اقدام قانونی صورت دهد.

فیلم ضد قرآنی سیاستمدار افراط گرای هلندی به تظاهراتهای بسیاری در پاکستان، مالزی و اندوزی منتهی شد و سایر کشورهای اسلامی خواستار تحریم کالاهای هلندی شدند.

این فیلم آیات قرآن را با تصاویر حملات ترویستی ترکیب کرده و نسبت به نفوذ و گسترش اسلام در سراسر دنیا هشدار می‌دهد. دولت هلند پیش از این مخالفت شدید خود را با این فیلم اعلام کرده بود اما تأکید کرد که گریت وایلدرز به منظور انعکاس عقاید خود قانون اساسی را نقض نکرده است.

این در حالی است که دبیرکل سازمان ملل، سازمانهای سازمان ملل و وزرای خارجه اتحادیه اروپا به‌شدت علیه این فیلم موضعگیری کرده‌اند.



