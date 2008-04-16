شورای امنیت خواستار اجرای قطعنامه 1701 شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونت، همچنین در این قطعنامه علاوه بر درخواست برای خلع سلاح تمام شبه نظامیان لبنانی، خواستار ممانعت از انتقال تسلیحات از دیگر کشورهای به این گروهها نیز شده است.

همچنین در این قطعنامه ازرژیم اسرائیل و لبنان خواسته شده است تا به آتش بس بین دو طرف احترام بگذارند.

احترام کامل به خط آبی ترسیم شده بین دو مرز از دیگر خواسته های این قطعنامه است.

این درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد به اجماع از سوی 15 عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت مورد تایید قرار گرفته و آنها خواستار اجرای کامل این قطعنامه شده اند.

این بیانیه درحالی منتشر می شود که رژیم صهیونیستی از همان ابتدای تصویب قطعنامه 1701 که در پایان ماجراجویی نظامی شکست خورده سی و سه روزه این رژیم علیه لبنان در تابستان 2006 و با هدف نجات این رژیم تصویب شد، بارها با تجاوز به حریم هوایی، زمینی و دریایی لبنان، مفاد آن را نقض کرده است و این اقدامات غیرقانونی که همچنان ادامه دارد با سکوت بانیان این قطعنامه روبرو شده است.

حزب الله، با غیرقانونی دانستن این قطعنامه،خود را نیروی مقاومت در برابر اشغالگری اعلام کرده، نیرویی که یکی از شرکای مهم قدرت در لبنان نیز به شمار می رود .کارشناسان بر این باورند که لفظ "شبه نظامیان" که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به آن اشاره شده شامل حال حزب الله نمی شود،زیرا این جنبش علاوه بر دارای بودن پایگاه بزرگ مردمی،در قدرت نیز سهیم است.