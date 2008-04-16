برای کسب تجربه به مصر می رویم / هدفمان موفقیت در گوانگجو است

سرپرست تیم والیبال نشسته کشورمان در گفتگو با مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: ما موفقیت در رقابت های 2010 گوانگجو را هدف گرفته ایم و حضور در رقابت های جام بین قاره ای مصر فرصتی خواهد بود تا برای این رویداد مهم آماده شویم.

وی افزود: البته با توجه به موفقیتی که تیم مردان ما طی این سال ها در رقابت های بین المللی کسب کرده، اکنون انتظار از تیم بانوان بالاست اما فکر می کنم نیاز به گذشت زمان است تا این تیم هم بتواند در رقابت های بین المللی حرف اول را بزند.

توکلی در ادامه تصریح کرد: ما برای روی سکو قرار گرفتن به رقابت های بین قاره ای مصر نمی رویم. همان طور که از نام این رقابت ها پیداست، تیم های مطرح دنیا در مصر حاضر می شوند و قطعا والیبالیست های ما کار دشواری پیش رو خواهند داشت.

وی در خصوص حضور این تیم در رقابت های پارالمپیک گفت: ما می توانستیم در این دوره از رقابت ها حضور داشته باشیم. شکست در یک بازی نزدیک مقابل ژاپن، این فرصت را از تیم ما گرفت اما با ادامه این روند، بی تردید در رقابت های پارالمپیک 2012 لندن حضور پیدا خواهیم کرد.

مسابقات والیبال نشسته جام بین قاره ای از تاریخ چهارم تا یازدهم اردیبهشت ماه در شهر اسماعیلیه مصر آغاز می شود. تیم والیبال نشسته بانوان کشورمان در گروه B مسابقات با تیم های آمریکا، اسلوونی و لیتوانی همگروه است. این تیم در روز نخست رقابت ها با اسلوونی دیدار می کند.