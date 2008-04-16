نباید حتی یک امتیاز از دست بدهیم / جایگاه مناسبی در لیگ کسب می کنیم

علی اصغر مدیر روستا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پیکان گفت: در شرایطی که یک پنالتی ما در همدان نادیده گرفته شد، در آن دیدار پیروزی را با شکست عوض کردیم اما در بازی های آینده حتی نباید یک امتیاز هم از دست بدهیم تا به وضعیت خود سر و سامان دهیم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در وضعیت فنی و بدنی بسیار خوبی قرار دارند و عزم خود را جزم کرده اند تا با شکست ذوب آهن نخستین گام را برای جدا شدن از جمع تیم های انتهای جدول بردارند زیرا هدف ما کسب جایگاه مطلوب با پیکان در پایان فصل است.

سرمربی تیم فوتبال پیکان همچنین تاکید کرد: ذوب آهن تیم خوبی است که در هفته گذشته نتیجه مطلوبی را بدست آورد. البته محرومیت چند بازیکن اصلی آنها در این دیدار ما را فریب نمی دهد زیرا آنها نفرات جانشین خوبی در اختیار دارند. همچنین می دانیم که چگونه باید بازی کنیم تا آنها را شکست دهیم.

مدیر روستا در پایان با اشاره به اینکه تیمش برای این دیدار تنها علی باقری را به علت محرومیت در اختیار ندارد، گفت: در حال حاضر مربی دیگری به کادرفنی فعلی پیکان اضافه نمی شود. البته کادر فنی فعلی با برنامه ریزی مناسبی که دارد، مطمئنا در پایان فصل پیکان را به جایگاه قابل قبولی می رساند.

دیدار تیم های فوتبال پیکان تهران و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر ساعت 15:45 جمعه هفته جاری با قضاوت مسعود مرادی در ورزشگاه ایران خودرو تهران برگزار می شود.