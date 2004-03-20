ديد و بازديد نوروز ، افسردگي را از بين مي برد

رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني مزمن در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درباره بيماري افسردگي مي گويد : افسردگي يكي از رايج ترين انواع ناراحتي هاي رواني است كه زمينه مراجعه به روانپزشكان ، روانشناسان و ديگر متخصصان بهداشت رواني را فراهم مي آورد.

دكتر رجب صمدي مي افزايد : بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهاني ميزان بروز موارد جديد بيماري افسردگي در جهان سالانه بالغ بر 100 ميليون نفر تخمين زده شده كه احتمال افزايش آن در آينده به خصوص در كشورهاي جهان سوم بسيار زياد است .

وي اظهار مي كند : خودكشي يكي از عوارض مهم افسردگي است ، چرا كه شخص افسرده حس مي كند توانايي مقابله و برخورد با مشكلات زندگي را نداشته و اغلب احساس بي ارزش بودن و فلج اراده مي كند.

همچنين تحقيقات نشان مي دهد كه طي 15 سال آينده افسردگي دومين عاملي است كه سلامت جسماني مردم جهان را با مشكلات حاد مواجه مي كند و شدت ضربه ناشي از اين بيماري به حدي است كه موجب بروز معلوليت مي شود .

دكتر مرتضي خواجوي ، مدير كل دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي نيز در اين زمينه مي گويد : افسردگي شايعترين نوع اختلالات رواني در جهان است ، به طوريكه حدود 5/3 تا 4 درصد مردم در هر لحظه دچار افسردگي مي شوند كه اين مساله در ميان زنان شايعتر بوده و آنها دو برابر مردان در معرض اختلالات رواني قرار دارند .

يك كارشناس مي گويد : هر چند كه افسردگي بيماري قرن است اما ايرانيان به دليل ارتباطات صميمانه اي كه با يكديگر دارند كمتر از مردم كشورهاي غربي درگير اين بيماري مي شوند.

دكتر حميد توكلي مي افزايد : ايرانيان به مناسبت هاي مختلفي همچون شب چله و نوروز گرد هم جمع مي شوند و الفت بين خودشان را افزايش مي دهند كه البته ضمن حضور رسم و رسومات قديمي اعتقادات مذهبي نيز به افزايش ارتباطات آنها كمك مي كند.

وي ادامه مي دهد : احاديثي از بزرگان دين وجود دارد كه تاكيد بر صله رحم مي كند و اين سنت حسنه را عاملي براي افزايش طول عمر بر مي شمرد.