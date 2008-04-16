به گزارش خبرگازری مهر به نقل از روزنامه تلگراف ، اقدام جکی اسمیت وزیر کشور بریتانیا بخشی از تلاش دولت این کشور برای ریشه‌کن کردن تفکر افراط‌گرایی میان جوامع دینی محسوب می‌شود.

وی طی مصاحبه ای اظهار داشته بود که اکثریت مسلمانان بریتانیایی پاکستانی‌تبار هستند و اگر با دولت پاکستان همکاری کنیم می‌توانیم در این میان موفق عمل کنیم.

اسمیت افزود: ما باید با اماکنی که تفکر افراط‌گرایی را شکل داده و آن را توسعه می دهند مقابله کنیم، تا پیام حقیقی اسلام منعکس شود و جامعه مسلمان به درک این مطلب برسد که مسلمان بریتانیایی بودن به چه معنا است.

وزیر کشور بریتانیا در طول سفر خود به پاکستان متعهد شد با جوامع مسلمان بریتانیا همکاری نزدیک داشته باشد و از ورود روحانیان افراط‌گرا به کشور جلوگیری کند.

