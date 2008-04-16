  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

"سبز کوچک" در مدارس کانادا به نمایش درمی‌آید

فیلم سینمایی "سبز کوچک" ساخته غلامرضا رمضانی در بخش مسابقه یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان تورنتو در کانادا به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این فیلم قرار است به همراه فیلم‌های دیگر جشنواره در مدارس ایالت اونتاریو کانادا نیز نمایش داده شود و به نوعی در برنامه درسی مدارس قرار گیرد.

"سبز کوچک" که در ماههای اخیر حضوری موفق در شش جشنواره بین‌المللی در کشورهای سوئد، مصر، آلمان، هند و مالزی تجربه کرده و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره اشلینگل آلمان را نیز به دست آورده است، در یازدهمین جشنواره فیلم تورنتو کودکان در بخش مسابقه بین‌الملل نمایش داده می‌شود.

این جشنواره از روز 23 فروردین آغاز شده و تا سوم اردیبهشت ادامه می‌یابد و فیلم‌های شرکت‌کننده در جشنواره تورنتو کودکان به زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی برای تماشاگران بالاتر از سه سال به نمایش درمی‌آید و در آن گویندگان با مهارت و صدای بلند عبارات ادا شده بازیگران را به طور زنده ترجمه و بازگو می‌کنند.

در نمایش فیلم‌ها در مدارس جلسات پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان میهمان از سراسر جهان برگزار و در آن طرح‌های آموزشی برای فعالیت‌های قبل و پس از نمایش فیلم نیز طراحی می‌شود. در یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو کودکان در کانادا منتخب بهترین فیلم‌های مستند،‌ داستانی و انیمیشن معاصر در سینمای کودکان برای خانواده‌ها به نمایش درمی‌آید.

کد خبر 666614

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها