آمریکا مانع اصلی حل بحران/ وفاق ملی تنها راه برقراری ثبات سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، "ابو یاسرعادل عون" عضو برجسته جنبش "امل" لبنان و رئیس دفتر این جنبش در ایران در این میزگرد به حمایت همه جانبه آمریکا از جریان حاکم و دولت نامشروع و غیرقانونی سنیوره اشاره کرد و گفت : آمریکا موافق دستیابی لبنانی ها به هیچ گونه راه حلی نیست.



عادل عون به تشریح اهداف سفر دوره ای نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان و همچنین سفر دوره ای همزمان فواد سنیوره نخست وزیر لبنان به برخی کشورها پرداخت و اظهار داشت : هدف سنیوره از سفر به کشورها برای القا کردن این مسئله است که امکان حل بحران لبنان وجود ندارد تا از این طریق در راس دولت غیرقانونی و نامشروع خود باقی بماند، اما هدف رئیس مجلس نمایندگان لبنان در راستای حل بحران لبنان است و می خواهد تا راه حل درسطح عربی باشد و بحران لبنان جنبه بین المللی به خود نگیرد.



وی همچنین بر حمایت از طرح کاری اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی لبنان تاکید کرد و آن را در چارچوبی برای تقویت وحدت لبنان دانست.

"محمد علی مهتدی" از کارشناسان خاورمیانه نیز که به صورت تلفنی درباره حل بحران لبنان با مهر گفتگو می کرد، گفت: به نظر می رسد جریان حاکم در لبنان موسوم به 14 مارس تحت فشار آمریکا و عربستان سعودی نمی خواهد مسئله بحران لبنان از راه تفاهم حل و فصل شود،زیرا آمریکا، رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی هدفی را که در جنگ 33 روزه نتوانستند از راه نظامی محقق کنند، سعی می کنند از راه فشار سیاسی به هدف خود دست یابند و آن هدف جلوگیری از نفوذ ایران و سوریه در لبنان، خلع مقاومت و قرار دادن لبنان در آغوش پیمان ناتو است به گونه ای که این کشورها در سطح بین المللی بر لبنان تسلط داشته باشند و در سطح منطقه ای نیز که سوریه بر منطقه تسلط داشت؛ این نقش از این پس به عربستان سعودی داده شود.

"حسن هانی زاده" از دیگر کارشناسان مسائل خاورمیانه نیز که در این میزگرد حضور داشت؛درباره میزان تاثیرگذاری عوامل خارجی بر بحران لبنان اظهار داشت : تمام جریانها و گروههای سیاسی حاکم در لبنان وابسته به خارج هستند به عنوان مثال جریان حاکم در لبنان موسوم به 14 مارس تابع سیاستهای آمریکا و عربستان سعودی و امین الجمیل رهبر حزب کتائب نیز اجرا کننده سیاست فرانسه یعنی تقویت مارونی ها در لبنان است. بنابراین تمام گروههای لبنانی وابسته به عوامل خارجی هستند و وفاق ملی در این کشور به چشم نمی خورد و به همین سبب، قدرتهای منطقه ای و بین المللی تلاش می کنند بر لبنان نفوذ کنند.

وی وفاق ملی را تنها راه حل بحران لبنان دانست و تصریح کرد: تا زمانی که لبنان به وفاق ملی دست نیابد و آینده سیاسی این کشور توسط خود گروههای لبنانی ترسیم نشود؛ این کشور به ثبات نخواهد رسید.

مشروح این میزگرد به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می شود.