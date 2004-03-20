به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،" گرهارد شرودر" صدراعظم آلمان درمراسم افتتاح آكادمي سياسي امنيتي دربرلين گفت: شوراي امنيت نياز به اصلاحات ريشه اي و گسترده دارد تا تغييرات صورت گرفته در نظم جهاني را به بهترين نحو ممكن نشان بدهد.
وي گفت: درهمين راستا آلمان تلاش مي كند تا يك كرسي دائمي در شوراي امنيت سازمان ملل بدست آورد.
صدراعظم آلمان درادامه افزود: همپيمانان و شركاي مهم دراروپا بويژه فرانسه ، روسيه و ژاپن دراين مسير از ما حمايت خواهند كرد .
شرودر اظهارداشت: من مطمئنم كه دوستان ما درآمريكا در پرتوهمكاريمان درمبارزه " تروريسم بين المللي" با اين درخواست موافقت خواهند كرد.
آلمان خواستار يك كرسي دائم در شوراي امنيت شد
صدر اعظم آلمان ضمن انتقاد ازحمله آمريكا به عراق خواستار يك كرسي دائمي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد شد.
