آلمان خواستار يك كرسي دائم در شوراي امنيت شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،" گرهارد شرودر" صدراعظم آلمان درمراسم افتتاح آكادمي سياسي امنيتي دربرلين گفت: شوراي امنيت نياز به اصلاحات ريشه اي و گسترده دارد تا تغييرات صورت گرفته در نظم جهاني را به بهترين نحو ممكن نشان بدهد.

وي گفت: درهمين راستا آلمان تلاش مي كند تا يك كرسي دائمي در شوراي امنيت سازمان ملل بدست آورد.

صدراعظم آلمان درادامه افزود: همپيمانان و شركاي مهم دراروپا بويژه فرانسه ، روسيه و ژاپن دراين مسير از ما حمايت خواهند كرد .

شرودر اظهارداشت: من مطمئنم كه دوستان ما درآمريكا در پرتوهمكاريمان درمبارزه " تروريسم بين المللي" با اين درخواست موافقت خواهند كرد.