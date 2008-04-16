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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

تجهیز 100 دفتر ICT روستایی در سفر دوم دولت به خراسان رضوی تصویب شد

تجهیز 100 دفتر ICT روستایی در سفر دوم دولت به خراسان رضوی تصویب شد

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در سفردوم هیئت دولت به استان خراسان رضوی، اجرای هشت پروژه مخابراتی در سال 87 از جمله راه‌اندازی مراکز سوئیچ تلفن همراه، نصب و راه‌اندازی 500 دستگاه تلفن همگانی و تجهیز 100 دفتر ICT روستایی به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خواجه پور امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: مراکز سوئیچ تلفن همراه در شهرستانهای نیشابور، سبزوار، نصب می شود.

وی افزود: دراین سفر مقرر شد تا طی سال جاری 150 سایت تلفن همراه (BTS) در سطح استان خراسان رضوی راه اندازی شود که از این تعداد  50 عدد با همکاری استانداری و به منظور رفاه بیشتر زائرین، در اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) نصب خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص دیگر پروژه‌ های مصوب شده در سفر دوم دولت به استان خراسان رضوی گفت: اجرای 50 کیلومتر فیبرنوری در سطح استان، توسعه مراکز سوئیچ تلفن همراه استان به میزان 400 هزار شماره و واگذاری 50 هزار تلفن ثابت در صورت وجود متقاضی، از دیگر مصوبات این سفر محسوب می ‌شود.

وی از تصویب واگذاری 120 هزار تلفن همراه که ارایه 70 هزار عدد از این تعداد، طی هفته آینده آغاز می شود در سطح استان خبر داد.

کد مطلب 666631

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