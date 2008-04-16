212 دفتر ICT روستایی لرستان تجهیز شدند

محمد تقی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تعهدات شرکت مخابرات در سالهای 1384 تا 1386 تجهیز دفاتر ICT در سطح 212 روستا استان بوده است که تعداد 188 دفتر از این تعداد ظرف مدت چهار ماهه اخیر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 77 دفتر ICT در روستاهای استان مجهز به امکانات اینترنت نیز شده اند، افزود: برنامه امسال و سال آینده شرکت مخابرات لرستان نیز تجهیز 144 روستا به امکانات ICT روستایی خواهد بود که این امر در دست برنامه ریزی است.

عضو هیئت مدیره و مجری طرح ICT روستایی شرکت مخابرات لرستان با اشاره به اینکه در این دفاتر روستاییان می توانند از امکانات پست بانک، پست و مخابرات بهره مند شوند، یادآور شد: برای تجهیز و راه اندازی این 212 دفتر ICT روستایی 40 میلیارد ریال هزینه شده است.

فرهادی همچنین از تجهیز کلیه روستاهای لرستان به امکانات اینترنت در آینده ای نزدیک خبر داد.