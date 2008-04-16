تیم والیبال ساحلی سایپا به فینال راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سایپا که به نمایندگی از کشورمان در این دوره از مسابقات شرکت کرده است بعد از صعود در مرحله مقدماتی و نیمه نهایی وارد مرحله فینال شد. این دیدارها با حضور 25 تیم از 15 کشور در سواحل شهر "سان خولار" کشور تایلند در جریان است.

والیبالیست های ساحلی تیم سایپا پس از کسب عنوان اولی گروه خود در مرحله مقدماتی، مرحله یک شانزدهم نهایی را پشت سر گذاشت. ساحلی بازان سایپا در مرحله یک هشتم با کسب برتری مقابل تایلند به جمع چهار تیم برتر راه پیدا کردند. سایپا امروز برای رسیدن به دیدار فینال مقابل چین به برتری 2 بر صفر دست یافت.

بدین ترتیب عصر امروز تیم سایپا و اندونزی (1) برای کسب مقام قهرمانی و دو تیم چین (1) و نیوزلند (1) برای کسب مقام سوم و چهارمی به مصاف یکدیگر می روند.