دولت در حاکم کردن عدالت با شبکه های داخلی درگیر است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قم، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین روز از دور دوم سفر استانی خود به قم صبح امروز در حرم مطهر حضرت معصومه (س) در جمع مردم این استان تاکید کرد که ساخت کشور تنها با عواملی همچون وحدت، توکل بر خدا، کار، تلاش و مجاهدت امکان پذیر است و حرکت در جهت عدالت در ساخت کشور و پیشبرد امور ، تکمیل کننده این عوامل است.



دکتر احمدی نژاد پیشرفت و عدالت را لازم و ملزوم یکدیگر خواند و خاطر نشان کرد: اگر تمام کشور مشغول به کار، تلاش و سازندگی و تولید باشند و عدالتی در توزیع منابع وجود نداشته باشد کار به جایی نمی رسد و تنها عده ای قلیل از این امر بهره خواهند برد.



رئیس جمهور افزود: دولت مصمم است که همه منابع را در سراسر کشور به صورت عادلانه توزیع کرده و به این وسیله فاصله ها را بردارد.



وی با اشاره به اینکه قم پایگاه ترویج و دفاع از ارزشهای اسلامی است، تصریح کرد: قبل از انتخابات می دانستم که حاکم کردن عدالت در کشور یکی از سنگین ترین عرصه هاست و مقابله های شدیدی با آن صورت خواهد گرفت، اما متاسفانه این چیزی که امروز دولت شاهد آن هستیم ، بیشتر از آن تصوری است که در ابتدای فعالیت در ذهن داشتم.



رئیس قوه مجریه ادامه داد: دولت چند جهت گیری را برای ایجاد عدالت در کشور دنبال کرده که متاسفانه در هر کدام از این عرصه ها در مبارزه سنگینی با عوامل انحصارگر به سر می برد.



احمدی نژاد ریشه برخوردها و فساد اقتصادی را در ارائه بی ضابطه مجوزها ، انحصارات و گمرکات دانست و تصریح کرد: متاسفانه برخی گروه ها آنقدر قدرتمندند که در مراجع قانونگذاری هم این امور را به سمت خود سوق می دهند که باید دانه به دانه این دست ها را قطع و با آن مبارزه کرد.



وی گفت: مبارزه اقتصادی در صحنه ای است که رقم های میلیاردی جابجا می شود، که در قضیه حاکم کردن عدالت متاسفانه با برخی شبکه های داخلی درگیر هستیم.

رئیس شورای عالی اقتصاد ادامه داد: متاسفانه در گزارشی که تهیه شد و در شورای عالی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت، همان تحلیل ما در روزهای اول کار دولت مبنی بر سوء استفاده برخی از اشخاص از منابع پولی و مالی کشور، درست از آب در آمد.

احمدی نژاد خطاب به ملت ایران گفت: بنده باید ازشما عذر خواهی کنم چرا که حقیقت این است که باور ما این بود وقتی مشکل شناخته شد و به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دستور داده شد که در راستای حل مشکل گام بردارند متاسفانه آنها وظیفه خود را انجام ندادند و وضعیت به همین شکل ادامه یافت و از سوی دیگر برخی از دستگاه ها نیز وظیفه اصلی خود را انجام ندادند و با آن بدنه مافیایی نتوانستند مقابله کنند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از افراد در داخل کشور در جلسات خود می گفتند که ما فلانی را زمین خواهیم زد ، او هر کار و تلاشی کند ما دو جا را در اختیار داریم یک نفت و دیگری بانک ها، شما در نظر بگیرید بنده برای وزارت نفت 4 نفر را معرفی کردم نفر اول برادر حزب الهی و ضد فساد رامعرفی کردیم که یکباره شب نامه هایی منتشر شد و وی را منتسب به مافیا کردند تا نفر دوم و سوم که در نهایت ما مجبور شدیم به دلیل اینکه امور کشور به ویژه نفت عقب نماند نفر چهارم رامعرفی کنیم.

رئیس شورای عالی اقتصاد کشور یادآور شد: بنده از همین جا به ملت ایران اعلام می کنم که خادم کوچک شما پای حرف هایش ایستاده است و در مبارزه با این مفاسد سرسوزنی از مواضع اقتصادی خود عقب نشینی نخواهد کرد.

رئیس جمهور در ادامه به کوتاهی برخی بخش های نظارتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل این کوتاهی ها بر خلاف سیاست دولت بیشتر پول وارد بخش مسکن شد و در اختیار برخی افراد خاص قرار گرفت ولی به فضل الهی بنده به شما قول می دهم که دست همه این افراد را در سال جدید از بیت المال قطع کنم.

وی در ادامه به برخی ظاهرسازی ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی افراد با تمسک به ظواهر قانونی می خواهند فتنه کنند و دست ما را ببندند، حالا هم از طرف دیگر وارد و مدعی شده اند که سیاست های دولت غلط بوده است ، بنده می پرسم که کدام سیاست دولت انجام شد؟

وی ادامه داد : قرار بود وام به طور عادلانه بین همه مردم توزیع شود نه به یک فرد خاص100 میلیارد تومان اختصاص یابد. آنها خیال نکنند زمانی بنده یک نفر را عوض می کنم می توانند با جو سازیهایشان شرایط را به نفع خود عوض کنند ، بنده تا ریشه کن شدن فساد ایستاده ام و از کسی باکی ندارم.

احمدی نژاد در ادامه گفت : متاسفانه برخی ها در داخل خیال کردند با استفاده از فشار اقتصادی و تهدید دشمن مبنی بر تحریم و با ایجاد دشمن هراسی در مردم می توانند جو سازی کنند و این دولت را زمین بزنند، در اوج تبلیغات و فشار دشمن این افراد به جای اینکه در برابر دشمن ایستادگی کنند فشار روانی علیه دولت ایجاد کردند ، آنها فکر می کردند با برخی فتنه گری ها منابع پولی و نفتی کشور در دست آنهاست.



وی افزود : آنها فکر می کردند با ایجاد فشار علیه طرح های اقتصادی دولت می توانند یک تورم هفتاد درصدی ایجاد کنند و توسط رسانه هایشان دولت را هدف قرار دهند ولی به فضل الهی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ما دست آنها را از بیت المال قطع خواهیم کرد.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود بااشارهبه وعده تشریح طرح بزرگ اقتصادی برای مردم گفت: قرار بود در گزارش تلویزیونی طرح اقتصادی دولت را تشریح کنم اما برخی دوستان خواستار تکمیل سئوالات و تاخیر چند هفته ای آن شدند، متاسفانه در حالی که برنامه های دولت هنوز اعلام نشده برخی به موضع گیری و مقابله با آن پرداخته اند.

رئیس شورای عالی اقتصاد کشور سال 86 را سال سنگینی در اقتصاد کشور خواند و به عدم تاثیر پذیری ملت از تبلیغات سوء دشمن مبنی بر دلسردی ملت از شرکت در انتخابات اشاره کرد و گفت : با وجود این فشارها ملت نشان داد که ایرانی پای ساختن کشور، حقوق و دستاوردهای خود ایستاده وذره ای عقب نشینی نخواهند کرد.

احمدی نژاد در پایان با اشاره به سفر دوم هیئت دولت به استان قم گفت: آن چیزی که مد نظر ما است در قم اتفاق نیفتاده و امیدواریم دولت در این سفر تصمیماتی اتخاذ کند که استان قم را در مسیر پرشتاب پیشرفت قرار دهد.

گزارش خبرنگار مهر حاکی است علی رغم اعلام قبلی مبنی بر زیارت احمدی نژاد در حرم حضورت معصومه پیش از سخنرانی ، به دلیل ازدحام جمعیت این زیارت انجام نشد .



بنا بر این گزارش علی لاریجانی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی نیز در مراسم سخنرانی احمدی نژاد حضور داشت .