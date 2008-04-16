رهبر معظم انقلاب اسلامی امام جمعه شهر خرم آباد را منصوب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجة الاسلام آقای حاج سید احمد میرعمادی دامت افاضاته

اکنون که جناب حجة الاسلام آقای حسینی میانجی پس از خدمات ارزنده در خرم آباد عازم مراجعت به شهر مقدس قم می باشند، جنابعالی را به امامت جمعه­ی شهر خرم آباد و نمایندگی خود در استان لرستان منصوب می کنم.

ایمان صادقانه و پایمردی و دلاوری و وفاداری مردم آن شهر و استان از جمله­ی صفات برجسته یی است که آن مردم رشید در دورانهای گوناگون پس از انقلاب اسلامی و پیش از آن همواره بدان شناخته شده اند، و جنابعالی که بحمدالله به زیور علم و عمل آراسته و مفتخر به انتساب به شجره ی طیبه ی سیادت می باشید، به توفیق الهی و با توجهات حضرت بقیه الله ارواحنا فداه خواهید توانست در میان آن مردم عزیز به ویژه جوانان، راهنمایی بصیر و دلسوز و مشاوری امین و صادق و معلمی دانا و مجرب باشید انشاءالله.

از خداوند متعال تأییدات الهی را برای جنابعالی و سعادت و بهروزی برای مردم لرستان مسألت می کنم.