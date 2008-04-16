همایش بزرگداشت شهید صیاد شیرازی، مدیر کارآمد اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با محوریت تبیین اصول، مدیریت اسلامی با رویکرد به سیره شهدا برپا خواهد شد ، فرماندهان ارتش وسپاه و خانواده معظم شهیدان حضور خواهند داشت .

همایش صیاد دلها به همت موسسه فرهنگی - اجتماعی میقات (دانشجویان دانشگاه های تهران) و با همکاری بنیاد شهید وامور ایثارگران و ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود و تقدیر از 10 نفر نویسنده فعال در حوزه دفاع مقدس با محوریت شهید صیاد شیرازی در برنامه های آن گنجانده شده است .

این همایش از ساعت 17 روز پنجشنبه 29 فروردین در تالار بزرگ کشور واقع در میدان فاطمی تهران برگزارمی شود .