جایگزینی صمصامی به جای دانش جعفری قطعی شد

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر گفت: با توجه به قطعی شدن رفتن داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتصاب حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی قطعی شده است.

وی تصریح کرد : رئیس جمهوری احتمالا تا چند روز آینده حکم سرپرست جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی را صادر خواهد کرد.

به گزارش مهر، پس از شکل گیری دولت نهم، شورایی برای ارزیابی و تعیین وزرای پیشنهادی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تشکیل شد. داوود دانش جعفری یکی از اعضای این شورا بود که در ارزیابی و تعیین وزرای دولت نقش اساسی داشت. وی و فرهاد رهبر- رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی - تلاشهایی گسترده ای در این خصوص انجام دادند و در نهایت گزینه های پیشنهادی خود را به رئیس جمهور معرفی کردند.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که همان زمان و تنها چند روز مانده به معرفی وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس، قرار بود داوود دانش جعفری به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرهاد رهبر به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شوند. اما در روز پایانی نظر رئیس جمهوری تغییر کرد و برهمین اساس، دانش جعفری به وزارت اقتصاد رفت و فرهاد رهبر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

در این میان، مثلث اقتصادی دولت فرهاد رهبر، داوود دانش جعفری و ابراهیم شیبانی نام گرفتند که مقرر شد با هدایت پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری، برنامه های اقتصادی دولتی را اجرایی کنند.

حال با توجه به قطعی شدن تغییر داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی، می توان چنین نتیجه گیری کرد: اینک تنها هدایت کننده مثلث اقتصادی دولت تغییر نکرده است.