"پابرهنه در بهشت" با پنج سالن آغاز کرد

غلامرضا فرجی مدیر پخش سوره سینما به خبرنگار مهر گفت: "این فیلم از امروز در سالنهای عصر جدید 1، آزادی، ایران، مرکزی و پیام به نمایش عمومی درآمد و طبق برنامه از روز جمعه نیز تیزر آن از تلویزیون پخش و از پنجشنبه تبلیغات مطبوعاتی شروع میشود. بیلبوردهای "پابرهنه در بهشت" را نیز از هفته آینده در سطح شهر تهران نصب میکنیم."
هومن سیدی در نمایی از "پابرهنه در بهشت"
وی که به اکران موفق فیلم امیدوار است، ادامه داد: "پیشبینی میکنیم "پابرهنه در بهشت" با سالنهایی که در اختیار دارد موفق باشد. البته بعد از آغاز تبلیغات گسترده با فروش بهتر هم رو به رو خواهیم شد. به هر حال اینگونه فیلمها مخاطب خاص خود را دارند. این فیلم در جشنواره فیلم فجر و جشن خانه سینما جوایزی از آن خود کرده و ما به اکران آن امیدواریم."
"پابرهنه در بهشت" نخستین فیلم بلند توکلی است که با بازی امین تارخ، هومن سیدی، افشین هاشمی و نگار جواهریان ساخته شده و داستان آن درباره یک روحانی است که تصمیم میگیرد برای مدتی زندگی در کنار بیماران مبتلا به ایدز را تجربه کند.
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