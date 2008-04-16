صنعت نفت صدرصد در لیگ برتر می ماند

احمد طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وظیفه ما تنها برنامه ریزی برای حضور قدرتمند در مسابقات لیگ است و مطمئن باشید در هر بازی برای پیروزی به میدان می رویم.

وی با اشاره به اینکه شناخت کامل از تیم سایپا باعث پیروزی این صنعت نفت در آن دیدار شد، ادامه داد: ما از فرصت های خود در آن دیدار برای پیروزی به خوبی استفاده کردیم و امیدواریم برابر مقاومت هم این اتفاقات تکرار شود تا موفق به کسب یک پیروزی ارزشمند خانگی شویم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پاسخ به این سوال که آیا برنامه هایش برای حفظ این تیم در لیگ برتر به نحو احسن پیش رفته است؟ خاطرنشان کرد: در ایران اجازه نمی دهند اهداف ترسیم شده تیم ها به هم نریزد و طبق برنامه پیش برود.

وی همچنین درخصوص برنامه ریزی جدید لیگ برتر، اظهار داشت: همه تیم ها کار بسیار سختی را پیش رو دارند. برگزاری هفت مسابقه دریک ماه کار بسیار مشکلی است که بازیکنان بیش از همه تحت فشار باز ها قرار می گیرند.

طوسی در پایان با اشاره به اینکه برابر مقاومت سپاسی پشتاره را به دلیل مصدومیت و میرقربانی و زاهدی را به علت محرومیت در اختیار ندارد، گفت: صد درصد امیدوارم که تیم صنعت نفت در لیگ می ماند زیرا با ادامه همین روند امتیازات لازم را کسب کرده و سهمیه خود را در این رقابت ها حفظ می کنیم.

دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و مقاومت سپاسی شیراز در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر ساعت 18 روز جمعه هفته جاری با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود.