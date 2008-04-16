‌ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، چندین نفر از رهبران دینی مسلمان در ایالات متحده نیز نگرانیهای مشابهی را درباره رویکرد پاپ منعکس کرده اما اظهار داشتند در گردهمایی واشنگتن شرکت می‌کنند چراکه باید از تمام راههای میسر برای بهبود روابط بین دینی استفاده کرد.

موزامیل صدیقی رئیس شورای فقه امریکای شمالی گفت: شرکت کردن ما در این گردهمایی نشانه احترام به کلیسای کاتولیک است، پاپها می‌آیند و می‌روند اما مذهب کاتولیک باقی می ماند.

صدیقی که نایب رئیس کمیته گفتگوهای کاتولیک- مسلمان وست کوست محسوب می‌شود در میان رهبران دینی است که همراه یهودیان، مسلمانان، جینها، هندوها و بودائیان در دیدار بین دینی روز پنجشنبه در مرکز فرهنگی ژان پل دوم با پاپ دیدار می‌کنند.

رهبران مسلمان و کاتولیک ایالات متحده از اوایل دهه 1990 گفتگوهای بین دینی خود را آغاز کرده‌اند و بسیاری از رهبران دینی که برای دیدار روز پنجشنبه دعوت شده‌اند از افراد باتجربه در گفتگوها دینی هستند.

سالم المرایاتی مدیر اجرای شورای عمومی مسلمانان به عنوان یکی از گروههای حمایتی پیروان اسلام مستقر در لس آنجلس اظهار داشت: این دیدار بیش از آنکه مستقل و حقیقی باشد تشریفاتی بوده و سازمان متبوع وی در این رویداد شرکت نمی‌کند. وی اظهار داشت که از اینکه در سفر شش روزه پاپ فرصت کوتاهی برای دیدار با رهبران مسلمان امریکا تعین نشده است بسیار ناامید شده است.

این نخستین سفر بندیکت شانزدهم پس از انتخاب شدن به عنوان پاپ است. رهبر کاتولیکهای جهان همچنین امروز چهارشنبه 28 فروردین ماه وارد 81 سالگی زندگی خود می‌شود.

مرایاتی گفت: فرصتی خوبی برای گفتگو بود.

رهبرکاتولیکهای جهان از سوی حامیان و هواداران خود به منظور صداقت در رویکرد خود نسبت به اسلام مورد تجلیل قرار گرفته اما منتقدان رویکرد وی را غیرحساسانه دانسته‌اند.

مسلمانان در بسیاری از کشورها به سخنرانی پاپ در دانشگاه رگنزبرگ آلمان در سال 2006 واکنش نشان داده و آن را اهانتی به اسلام دانستند. وی در همان سال پس از آرام شدن تنشها به ترکیه سفر کرد و از مسجد سلطان احمد استانبول دیدار کرد.

پاپ همچنین برای ترتیب دادن گردهمایی ماه نوامبر با رهبران و روحانیان مسلمان مورد تجلیل هوادارن خود قرار گرفت اما بسیاری از مسلمانان اعتقاد دارند که وی با تعمید مسلمان مصری‌تبار در روز عید پاک به مسلمانان اهانت کرده است، رهبران مسلمان تأکید کرده‌اند که جدا از مسئله تغییر دین یک مسلمان برجسته کردن این رویداد بیشتر اهانت‌آمیز بوده است.

سید سعید مدیر ملی برنامه بین دینی انجمن اسلامی شمال امریکا به عنوان بزگترین گروه اجتماعی مسلمانان امریکایی تصدیق کرد: برخی از رفتارها و اظهارات پاپ ما را آشفته کرده و ما احساس بدی نسبت به آن داریم اما چالش ما این است که اجازه ندهیم این چالشها بر پیشرفت گفتگوی دینی تأثیر بگذارند.

امام یحیی هندی از فعالانه برجسته گفتگوی دینی و روحانی دانشگاه جورج تاون که با ژان پل دوم نیز دیدار کرده اظهار داشت در این گفتگوی دینی شرکت می‌کند و استدلال کرده است : من به قدرت عشق و قدرت گفتگو ایمان دارم.

این در شرایطی است که وی نیز اظهار داشت که خود و سایر مسلمانان از عدم دیدار پاپ از یک مسجد یا دیدار با رهبران مسلمان که نماینده میلیونها مسلمانی هستند که در امریکا زندگی می‌کنند آزرده خاطر شده است.