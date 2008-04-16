52 هزار جلد کتاب در لرستان توزیع شد

غلامعلی فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: 52 هزار و 547 جلد کتاب در سال گذشته توسط واحد تازه های این اداره کل بین نهادهای دولتی و غیر دولتی لرستان توزیع شده است.

وی عنوان کرد: این تعداد کتاب در قالب کتب مذهبی، علمی، تاریخی، هنری و اجتماعی به ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی اهدا شده است.

فلاح خاطرنشان کرد: از این تعداد کتاب حدود چهار هزار و 753 جلد بین کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان توزیع شده است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: همچنین تعداد دو هزار و 200 جلد کتاب بین حوزه های علمیه، 20 هزار و 80 جلد بین مدارس، 950 جلد بین انجمن های فرهنگی و پنج هزار و 200 جلد بین ادارات آموزش و پرورش استان توزیع شده است.

فلاح ادامه داد: همچنین در طول سال گذشته، پنج هزار و 200 جلد از تازه های نشر بین کتابخانه های عمومی استان توزیع شده است.