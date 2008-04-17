110باب مسجد در استان کرمانشاه احداث می شود

حجت الاسلام سیداسماعیل حسینی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: از این تعداد 48 باب در شهر کرمانشاه و مابقی در سایر شهرهای استان احداث خواهد شد که با در نظر گرفتن محور اصلی تبیین شده یعنی توجه به نیاز مناطق روستایی این مساجد اغلب در روستاها بنا خواهد شد.

وی افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای احداث این مساجد 30میلیارد ریال است که از این میزان 50 درصد توسط استانداری،25درصد توسط سازمان اوقاف و مابقی از محل خودیاری اهالی تامین خواهد شد.

حسینی مقدم در خصوص اقدامات انجام شده این سازمان در جهت تجهیز، تکمیل و احداث مساجد درسال گذشته گفت: سال گذشته از محل اعتبارات استانی 17میلیارد ریال در جهت تجهیز، تکمیل و احداث مساجد هزینه شد.

حسینی مقدم، اعتبار تعمیرات ضروری مساجد در سال جاری را پنج میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: 14 مسجد استان که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده نیز از محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی بازسازی و مرمت ونگهداری خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با جذب اعتبارات لازم کار احداث این مساجد تا پایان سال به اتمام برسد.