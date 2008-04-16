شهرداری شیراز از کمبود بودجه رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رجا، ظهر امروز در جریان چهاردهمین نشست دو روزه معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرداری های کلانشهرهای کشور در شیراز افزود: در شهرداری شیراز تاکنون تحول مناسبی در ایجاد منابع مالی جدید رخ نداده که توجه به این امر می تواند به حل مشکل کمبود بودجه کمک کند.

وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از درآمد کل استان فارس از بخش کشاورزی تامین می شود و این امر ارزش افزوده ناچیزی در پی خواهد داشت که نتیجه آن نیز درآمد کم شهرداری ها است.

به گفته معاون عمرانی استاندار فارس، لایحه درآمد پایدار شهرداری ها به مجلس تقدیم شده که در حال پیگیری است.

رجا همچنین با اشاره به حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداریها خواستار ایجاد مبحثی تخصصی در این زمینه شد.

در ادامه همایش شهردار شیراز نیز بیان داشت: عظیم ترین بودجه در شهرداری مربوط به بخش حمل و نقل است که با برنامه ریزی مناسب می توان از هزینه حاصل از صرفه جویی در مصرف بنزین برای حوزه حمل و نقل استفاده کرد.

مهران اعتمادی عنوان کرد: اگر بخواهیم قیمت سوخت کشور را به قیمت جهانی عرضه کنیم باید سیستم زیرساختهای خود را نیز به سوی جهانی شدن پیش ببریم.

وی با تاکید بر اینکه شهرسازی امروزی باید مبتنی بر ترافیک باشد یادآور شد: می توان از بودجه ای که از طریق اخذ عوارض عاید شهرداری ها می شود در جهت رفاه حال مردم در بخش ترافیک و حمل و نقل استفاده کرد.

در ادامه این همایش معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز نیز ضمن تشریح وضعیت کلانشهر شیراز در بخش پایانه ها و پارکینگ تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار و 500 پارکینگ ثابت در شهر وجود دارد که در چهار سال آینده این تعداد باید به 14 هزار پارکینگ افزایش یابد.

محمد صادق بزنجانی با بیان اینکه برای این افزایش پارکینگ باید سالانه سه میلیارد تومان هزینه شود، ادامه داد: همچنین در حال حاضر سه پایانه برون شهری در کلانشهر شیراز وجود دارد که با توجه به رشد شهری باید به پنج پایانه افزایش یابد و برای این امر سالانه باید شش میلیارد تومان هزینه شود.

وی با اشاره به مسئله ترافیک کلانشهر شیراز نیز عنوان کرد: در حال حاضر در حوزه راهنمایی و رانندگی فقط یک مرکز پلیس در این کلانشهر وجود دارد که راه اندازی مرکز پلیس در 10نقطه دیگر شهر نیز ضروری محسوب می شود.

همچنین رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر شیراز نیز ضمن مقایسه شمار خودروهای تولید شده و وضعیت زیر ساختی شهرها یادآور شد: به طور متوسط در شیراز روزانه 300 دستگاه خودرو شماره گذاری می شود.

علی زحمتکش با بیان اینکه هم اکنون 200 هزار دستگاه خودرو در شیراز وجود دارد که تا پایان سال به 300 هزار دستگاه می رسد، افزود: شمار خودروهای تولیدی و وارد شده به شبکه متناسب با قوانین راهنمایی رانندگی و دیگر زیرساختها نیست که باید به این امر نیز توجهات لازم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اغلب طرحهای مطالعاتی اعم از طرح جامع شهرها و طرح حمل و نقل به دو دلیل بومی نبودن مشاور طرح ها و عدم اطلاع از فرهنگ هر شهر و تصمیم گیری های فردی قابل اجرا نیست.