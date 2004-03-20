كاستن از تعداد كاركنان دولت تاثيري بر كاهش هزينه هاي دولتي ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اگر چه كاهش تعداد كاركنان دولت يكي از سياست هاي موجه و منطقي براي كاهش هزينه هاي جاري است اما در بلند مدت تاثيري بر كاهش بودجه هاي سالانه نخواهد داشت.

به عنوان مثال اگر هزينه سرانه هر يك از كاركنان دولت به طور متوسط سالانه 36ميليون ريال ( اعم از هزينه هاي مربوط به حقوق و دستمزد، فوق العاده ها، يارانه ها و هزينه هاي اداري و تشكيلاتي مستقيم و غير مستقيم و..) باشد، در ظاهر با بازنشسته كردن فرد مزبور سالانه 36 ميليون ريال صرفه جويي خواهد شد در حالي كه براي همين فرد مبلغي معادل 85ميليون ريال بايد به عنوان پاداش پايان خدمت و حقوق و مزاياي مرخصي هاي استفاده نشده و نظار آن در بودجه هاي سالانه منظور كرد كه اين مبلغ معادل سه سال حقوق و مزاراي فرد خواهد بود.

علاوه بر اين كه اين فرد پس از خروج از خدمات دستگاه، عضو صندوق بازنشستگي مي شود و با عنايت به اين كه تقريبا تمامي صندوق هاي بازنشستگي با معضلات مالي شديد روبه رو بوده و همه ساله دولت در قالب بودجه هاي سالانه خود مقاديري را به عنوان كمك به صندوق هاي مزبور پرداخت مي كند، طبعا با وجود خروج اين افراد از خدمات دولتي بار مالي آن همچنان بر عهده دولت است.

بر اساس گزارش معاونت پژوهشي دفتر بررسي هاي اقتصادي مجلس، از اين رو با بازنشسته كردن يا بازخريد خدمات حدود 98هزار نفر از كاركنان دولت كه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده بايد هزينه هاي مزبور در بودجه هاي سالانه دولت منظور شود.

از طرف ديگر با افزايش تعداد بازنشستگان هزينه هاي درماني اين گروه نيز افزايش يافته و به ناچار دولت بايد يارانه هاي مربوط به تفاوت درآمد- هزينه سازمان هاي خدمات درماني و نيز سهم كارفرمايي بيمه هاي درماني را نيز در بودجه هاي سالانه خود منظور كند.

