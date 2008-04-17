آزاد راه خرم آباد - پل زال ارتباط بین جنوب و شمال کشور را تکمیل خواهد کرد

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، افزود: پروژه عظیم آزاد راه خرم آباد - پل زال با 35 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

وی تصریح کرد: احداث آزاد راه خرم آباد- پل زال به طول 104 کیلومتر در استان لرستان یکی از مهمترین و بزرگترین پروژه های راهسازی کشور به شمار می رود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه آزاد راه خرم آباد - پل زال به طور جدی از اواخر سال 84 در استان آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون اعتباری بالغ بر دو هزار و 200 میلیارد ریال برای اجرایی شدن این پروژه هزینه شده است.

رضایی یادآور شد: با تکمیل این پروژه ، علاوه بر افزایش سرعت طرح و کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی، مسافت 165 کیلومتری بین خرم آباد تا پل زال به 104 کیلومتر کاهش می یابد.

مدیرکل راه و ترابری استان لرستان اظهار داشت: کل هزینه برآورد شده جهت اجرای این طرح حدود 5600 میلیارد ریال بوده است.

رضایی حجم عملیات خاکریزی و خاکبرداری پیش بینی شده تا تکمیل پروژه را بترتیب هشت میلیون و 500 هزار متر مکعب و 33 میلیون متر مکعب عنوان کرد و یادآور شد: این پروژه شامل 13 دستگاه تونلهای دوقلو به طول 24695 متر، 23 دستگاه پل بزرگ بصورت رفت و برگشت به طول 4892 متر، دو دستگاه تقاطع غیر همسطح در ابتدا و انتهای مسیر و تعداد زیادی پلهای زیر گذر بوده و سرعت طرح در این محور 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است.