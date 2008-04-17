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۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آزاد راه خرم آباد - پل زال ارتباط بین جنوب و شمال کشور را تکمیل خواهد کرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان لرستان گفت: آزاد راه خرم آباد- پل زال قسمتی از شبکه بزرگ آسیایی AH8 بشمار می رود که در صورت احداث، باعث تکمیل ارتباط بین بندر امام خمینی در جنوب کشور با آذربایجان در شمال ایران خواهد شد.

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، افزود: پروژه عظیم آزاد راه خرم آباد - پل زال با 35 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

وی تصریح کرد: احداث آزاد راه خرم آباد- پل زال به طول 104 کیلومتر در استان لرستان یکی از مهمترین و بزرگترین پروژه های راهسازی کشور به شمار می رود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه آزاد راه خرم آباد - پل زال به طور جدی از اواخر سال 84 در استان آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون اعتباری بالغ بر دو هزار و 200 میلیارد ریال برای اجرایی شدن این پروژه هزینه شده است.

رضایی یادآور شد: با تکمیل این پروژه ، علاوه بر افزایش سرعت طرح و کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی، مسافت 165 کیلومتری بین خرم آباد تا پل زال به 104 کیلومتر کاهش می یابد.

مدیرکل راه و ترابری استان لرستان اظهار داشت: کل هزینه برآورد شده جهت اجرای این طرح حدود 5600 میلیارد ریال بوده است.

رضایی حجم عملیات خاکریزی و خاکبرداری پیش بینی شده تا تکمیل پروژه را بترتیب هشت میلیون و 500 هزار متر مکعب و 33 میلیون متر مکعب عنوان کرد و یادآور شد: این پروژه شامل 13 دستگاه تونلهای دوقلو به طول 24695 متر، 23 دستگاه پل بزرگ بصورت رفت و برگشت به طول 4892 متر، دو دستگاه تقاطع غیر همسطح در ابتدا و انتهای مسیر و تعداد زیادی پلهای زیر گذر بوده و سرعت طرح در این محور 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است.

کد مطلب 666697

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