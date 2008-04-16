مراسم بزرگداشت معلم موسیقی برگزار می شود

کیمیا بهارلوبا اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : دراین مراسم هنرمندانی چون امین الله رشیدی و احمد ابراهیمی در خصوص شخصیت و آثار پدرم سخنرانی خواهند کرد و درادامه قطعاتی از آثارش اجرا خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : گروه موسیقی بهارلو تصنیف های ناله نی در مایه دشتی،ناله دل در مایه اصفهان را اجرا خواهند کرد ؛ مسعود پورسید نوازنده "تنبک"،سلمک سقایی،حامد ابراهیمی، "ویلن"، مجید خیاطی "تار"،ایلیا بهارلو "پیانو" و سید محسن مولانا "آواز" از جمله نوازنده های این گروه هستند .

لازم به ذکر است استاد محمد بهارلو نوازنده ویلن ،معلم و مولف موسیقی در فروردین 1307 دیده به جهان گشود؛ وی موسس دیرپاترین آموزشگاه موسیقی کشور بود که همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد وی از شاگردان استاد صبا بود که پس از فوت وی به چاپ کتابهای استاد صبا همت گماشت ؛ از بهارلو شش دوره کتاب تعلیم ویلن به جا مانده است، وی در 22 بهمن 1385 دارفانی را وداع گفت .