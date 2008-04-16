350 مسجد در اردبیل شناسنامه دار شدند

محمد حسین آقاجانی کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سطح استان اردبیل بیش از دو هزار باب مسجد وجود دارد که از این تعداد 200 مسجد شهری و 150 مسجد روستایی شناسنامه دار شده اند.

وی با اشاره به طرح تجهیز مساجد استان به سیستم رایانه ای افزود: این طرح از سال گذشته آغاز شده و پنج مسجد اردبیل در راستای اجرای این طرح، تجهیز گردیده اند.

آقاجانی عنوان کرد: نقش مساجد در توسعه فرهنگ دینی و اسلامی بسیار مهم بوده و مساجد باید در جهت مبارزه با توطئه های فرهنگی کشورهای غربی و دشمنان اسلام پیشگام باشند.

وی عنوان کرد: در همین راستا و در جهت خنثی کردن توطئه های فرهنگی غرب، تغذیه نرم افزاری و حمایت از فعالیت های فرهنگی باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد.

کارشناس امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل در پایان خاطر نشان کرد: مسجد مرکز نشر و ترویج معارف اسلامی است و تقویت برنامه های فرهنگی و نرم افزاری مساجد جهت جذب جوانان و سازماندهی فعالیتهای فرهنگی و قرآنی آنها امری ضروری است.

