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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۱۷

350 مسجد در اردبیل شناسنامه دار شدند

350 مسجد در اردبیل شناسنامه دار شدند

اردبیل - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل از شناسنامه دار شدن حدود 350 مسجد در این شهرستان خبر داد.

محمد حسین آقاجانی کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سطح استان اردبیل بیش از دو هزار باب مسجد وجود دارد که از این تعداد 200 مسجد شهری و 150 مسجد روستایی شناسنامه دار شده اند.

وی با اشاره به طرح تجهیز مساجد استان به سیستم رایانه ای افزود: این طرح از سال گذشته آغاز شده و پنج مسجد اردبیل در راستای اجرای این طرح، تجهیز گردیده اند.

آقاجانی عنوان کرد: نقش مساجد در توسعه فرهنگ دینی و اسلامی بسیار مهم بوده و مساجد باید در جهت مبارزه با توطئه های فرهنگی کشورهای غربی و دشمنان اسلام پیشگام باشند.

وی عنوان کرد: در همین راستا و در جهت خنثی کردن توطئه های فرهنگی غرب، تغذیه نرم افزاری و حمایت از فعالیت های فرهنگی باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد.

کارشناس امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل در پایان خاطر نشان کرد: مسجد مرکز نشر و ترویج معارف اسلامی است و تقویت برنامه های فرهنگی و نرم افزاری مساجد جهت جذب جوانان و سازماندهی فعالیتهای فرهنگی و قرآنی آنها امری ضروری است.

کد مطلب 666699

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