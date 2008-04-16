مسابقات سراسری سازه های هدفمند ماکارونی در کرج برگزار شد

دبیر این دوره از مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مسابقات سازه های ماکارونی در دو بخش سنگین و هدفمند با حضور تیمهای دانشجویی از سراسر کشور به میزبانی دانشگاه آزاد واحد کرج با همکاری شورای پژوهشی منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

میتم کریمی نیا افزود: این دوره از مسابقات در بخش سازه های سنگین چند سالی است که در دانشگاه های مختلف کشور برگزار می شود اما مسابقات سازه های ماکارونی در بخش هدفمند برای اولین بار در کشور برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات 94 تیم از دانشگاه های سراسری، آزاد و موسسات آموزشی عالی غیرانتفاعی شرکت کرده اند و هر یک از تیمهای شرکت کننده یک تا دو سازه به بخش مسابقه ارائه کرده اند.

این دانشجوی عمران عنوان کرد: هیئت داوران این مسابقات در دو بخش داوری دانشجویی و داوری اساتید به داوری می پردازند و در قسمت داوری دانشجویی داوری به عهده دانشجویانی است که پیش از این حائز مقامهایی در مسابقات سراسری سازه های ماکارونی بوده اند.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی کرج تاکنون چندین مقام اول در مسابقات سازه های ماکارونی به دست آورده است و در این دوره از مسابقات نیز شرکت کرده است.