عملیات اجرایی 7400 واحد مسکونی در استان اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی در سفر خود به استان اردبیل با حضور در شهرستانهای مختلف این استان گلنگ احداث و آغاز عملیات اجرایی هفت هزار و 400 واحد مسکونی در قالب طرح اجاره 99 ساله زمین را به زمین زد.

از این مجموعه دو هزار و 400 واحد در شهرستان خلخال، دو هزار واحد در شهرستان اردبیل، یک هزار واحد در شهرستان کوثر و دو هزار واحد درشهرستان نمین احداث خواهد شد.

محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهر سازی در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: تاکنون سه میلیون و 800 هزار نفر در سراسر کشور در طرح تامین مسکن مهر ثبت نام کرده اند که از این تعداد حدود دو میلیون و 500 نفر واجد شرایط هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: متقاضیانی که تا پایان سال گذشته دراین طرح ثبت نام کرده اند تا پایان امسال زمین مورد نیاز خود را در یافت خواهند کرد.

وی افزود: دولت با تمام توان و نیروی خود تلاش می کند تا با رفع موانع و مشکلات و تامین اعتبارات مورد نیاز طرح تامین مسکن مهر را با سرعت به اجرا در آورد.

