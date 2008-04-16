به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این مراسم برنامههایی چون اجرای نمایشهای صحنهای و خیابانی، نمایشنامهخوانی و تجلیل از استادان و دانشجویان نمونه تئاتر برپا میشود.
اجرای نمایشهای "نقاشی" اوژن یونسکو به کارگردانی یوسف باپیری و "دشمنان" آنتوان چخوف به کارگردانی هوتن شکیبا و سیروان تخت فیروزه ساعت 11 و 16 و نمایشنامهخوانی "پرتقال خونی" و" تئاتر بیحیوان" به ترتیب نوشته مهدی صفارینژاد و ژان میشل ریب ساعت 10 و 15 برنامههای روز اول بزرگداشت روز جهانی تئاتر در موسسه سوره است.
برنامه روز دوم بزرگداشت روز جهانی تئاتر در موسسه آموزش عالی سوره با اجرای نمایشنامهخوانی "دست بالای دست" نوشته غلامحسین ساعدی به کارگردانی بیتا خارستانی ساعت 10 ادامه مییابد و نمایش خیابانی "شهر برالگو بنگو" محمد عبدی ساعت 30/11 و نمایشنامهخوانی "قام و یام" به کارگردانی دامون نوروزی و کسری قانع ساعت 14 اجرا خواهد شد.
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