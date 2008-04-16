بودجه استانی شهرکهای صنعتی استان گیلان پنج برابر شده است

سیدعبدالکریم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: با این افزایش اعتبار، شهرکهای صنعتی گوشلوندان، حسین کوه فومن، طرح و توسعه شهرک صنعتی آستانه اشرفیه، شفت، ماسال، شهرک صنعتی خمیران انزلی، حسن بکنده و لاهیجان امسال ساماندهی می شوند.

وی با اعلام اینکه گیلان استان کشاورزی است اما رغبت سرمایه گذاری صنعتی درآن زیاد است، عنوان کرد: استان گیلان از نظر تراکم جمعیت سی امین استان اما به لحاظ تعداد شهرکهای صنعتی در رده پنجم کشور قرار دارد.

این مسئول بیان داشت: بافت گیلان بافت کشاورزی است و باید برای توسعه شهرک صنعتی به گونه ای عمل شود که مشکلی برای کشاورزی استان ایجاد نشود.

وی همچنین با اعلام اینکه تمامی شهرکهای صنعتی استان موظف به ایجاد تصفیه خانه هستند، خاطرنشان کرد: سامانه تصفیه فاضلاب سه شهرک صنعتی تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرد و بقیه در مراحل طراحی، ساخت و ساز هستند.

موسوی از ایجاد پنج شهرک صنعتی در شهر رشت خبر داد و عنوان کرد: تا پایان نیمه اول سال 87 شهرک صنعتی سفیدرود با کلیه تجهیزات به بهره برداری خواهد رسید.

شهرک صنعتی سفیدرود با 10 هکتار وسعت، حدود 25 هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد.