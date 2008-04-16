به گزارش خبرنگار مهر، موسی امینی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته پشتیبانی مراکز یادگیری محلی نهضت سوادآموزی مازندران گفت: آموزش درباره پیشگیری از بیماری آنفولانزای حاد پرندگان نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد.

وی از امضاء تفاهم نامه بین سازمان میراث فرهنگی و نهضت سوادآموزی استان خبر داد و افزود: براساس این تفاهم نامه مقرر شد در راستای تشکیل بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده آموزش صنایع دستی نیز در دستور کار قرار گیرد .

مدیر نهضت سواد آموزی استان با اشاره به اینکه در سال گذشته در یک هزار روستای مازندران جشن شکرگزاری و پایان بیسوادی برگزار شد، بیان کرد: مازندران یک پنجم جشن شکرگزاری را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران نیز در این جلسه گفت : مازندران حدود 100 مرکز یادگیری محلی دارد که 20 مرکز آن با مشارکت دستگاه های دولتی اداره می شود.

یونس حسینی با اشاره به اینکه این مراکز توسط 761 مربی اداره می شود، افزود : حدود 18 هزار نفر در مراکز یادگیری محلی آموزش می بینند.

وی تصریح کرد : بیش از پنج هزار نفر از سوادآموزان در دوره مقدماتی، حدود هفت هزار نفر در دوره پایانی ابتدایی، بیش از دو هزار و 500 نفر مدرک سیکل، بیش از دو هزار نفر زیر دیپلم و بیش از 10 هزار نفر نیز در مقطع دیپلم به بالا در نهضت سوادآموزی استان تحصیل می کنند.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران در پایان تصریح کرد: بیشتر سوادآموزان مازندرانی را روستاییان تشکیل می دهند.

